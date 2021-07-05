بدء القبول لمرحلة البكالوريوس بالجامعة الإسلامية بالمدينة

اعتمدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة خطة قبول الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس ابتداء من يوم الاحد 24 ذو القعدة و حتى يوم 5 ذو الحجة للعام 1442 هـ وسيتم اعلان نتائج المرشحين و بدء تأكيد القبول يوم الثلاثاء 17 ذو الحجة عبر بوابة القبول الالكترونية.

وسيكون القبول متاحًا في المسار النظري بكليات: الشريعة، الدعوة وأصول الدين، القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، الحديث الشريف والدراسات الإسلامية، اللغة العربية، الأنظمة والدراسات القضائية.

وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات:(العلوم، الحاسب الآلي ونظم المعلومات، الهندسة).

وافادت عمادة القبول و التسجيل أن عملية القبول تخضع للمفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة الموزونة في المسار العلمي بواقع 30 بالمئة للثانوية العامة+30 بالمئة لاختبار القدرات+40 بالمئة للاختبار التحصيلي وفي المسار النظري بواقع (50 بالمئة للثانوية العامة+50 بالمئة لاختبار القدرات.