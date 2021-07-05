بتوجيه إيراني.. ميليشيا الحوثي الإرهابية تلتقي قيادات #تنظيم_القاعدة

بتوجيه من مندوب نظام الملالي حسن إيرلو، تواصل ميليشيا الحوثي استهداف دور العبادة والأحياء السكنية، إذ قتل 7 أشخاص وأصيب 16 آخرون أمس الأحد في هجوم حوثي استهدف مسجداً لمعسكر اللواء الخامس مشاه التابع للقوات الحكومية، في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوب اليمن بواسطة طائرة مسيرة إيرانية الصنع.

وذكرت مصادر أمنية وعسكرية أن الهجوم الحوثي استهدف المسجد أثناء صلاة الظهر، وكان إيرلو قد عقد في الأيام الماضية لقاءات مع قيادات موالية للحوثي من المناطق الجنوبية لحثهم على تكثيف جهودهم، والعمل مع الميليشيا لتوفير الدعم والإسناد للحوثي.

وذكرت مصادر قبلية في محافظة البيضاء- بحسب تقرير لصحيفة عكاظ- أن الميليشيا عقدت لقاءات في منطقة يكلا بالمحافظة مع عدد من قيادات تنظيم القاعدة، لتنسيق الخطط الإرهابية والعمليات الانتحارية التي تستهدف المواقع الحيوية والخدمية في المناطق الجنوبية المحررة ومواقع الجيش اليمني في أبين وعدن.

وأفادت المصادر بأن الميليشيا سلمت الميزانية المخصصة للتنظيم، وكذلك التموينات النفطية للقيادي في التنظيم المكنى بـ”أبو حمزة المحضار”.