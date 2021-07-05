مؤشر مديري المشتريات: تحسن القطاع الخاص .. والتوظيف يشهد أسرع زيادة منذ نوفمبر 2019

قالت شركة آي إتش إس ماركت إن أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات في السعودية تشير إلى تحسن القطاع الخاص، حيث تحسن النشاط التجاري من خلال الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة والذي كان الأسرع منذ شهر يناير.

وذكرت الشركة في بيان لها، أن مؤشر مديري المشتريات سجل 56.4 نقطة في شهر يونيو، للشهر الثاني على التوالي، مشيراً إلى توسع قوي في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، كما تحسنت الأوضاع التجارية حيث يتعافى القطاع من تأثير الجائحة.

وأشارت إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفعت بشكل قوي مرة أخرى في يونيو، على الرغم من إشارة بعض الأدلة إلى أن الضغوط التضخمية قد تكون قد بلغت ذروتها، فيما أدت قوة المنافسة إلى عدم ارتفاع أسعار المنتجات إلا بشكل هامشي عموماً.

وأضافت أن توزيع لقاحات كوفيد-19 وتخفيف القيود ساعدا في زيادة الثقة بالنشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، مبينة أن الشركات تأمل أن يتسارع التعافي الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

وبينت أن التوظيف استمر في الارتفاع، مع تسارع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019، في ظل زيادة الآمال في نمو الإنتاج في المستقبل.