ارتفاع عدد ضحايا #الطائرة_الفلبينية إلى 50 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى حادث الطائرة العسكرية سي 130 التي تحطمت جنوبي الفلبين إلى 50 شخصاً، وفقاً لما قاله مسؤولون الإثنين، في الوقت الذي بدأ فيه المحققون العمل للوقوف على سبب الحادث.

وقالت وزارة الدفاع إن حادث الطائرة، التي تحطمت بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر، جنوبي مانيلا، تسبب في مقتل 47 جندياً بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين كانوا على الأرض.

وأضافت الوزارة أنه تم نقل 49 جندياً وأربعة مدنيين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني الميجور جنرال ادجارد إريفالو إن فريق التحقيق وصل إلى مكان الحادث بالفعل.

وتابع : عازمون على معرفة ما حدث في هذا الحادث المأساوي.

وتحطمت الطائرة بعد أن خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في جولو، واندلعت فيها النيران عقب ذلك.

وقال إريفالو إنه : تم استخراج رفات جميع الجنود الـ 47 الذين قتلوا وجاري حالياً التعرف على هوياتهم، مشيراً إلى أن معظم الجثث تفحمت.