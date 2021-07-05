متحوراته قوية.. بايدن: كورونا لم يُهزم بعد

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن فيروس كورونا ما زال قويًا، مُحذرًا من أن كوفيد-19 لم يُهزم بعد حتى لو حقق الأمريكيون تقدمًا هائلًا ضد الجائحة.

وخلال كلمة من البيت الأبيض، بمناسبة عيد الاستقلال، قال بايدن: نعلم جميعا بأن متحورات قوية قد ظهرت، مثل المتحورة دلتا، مُضيفًا: منذ 245 سنة كان استقلال بلادنا عن بريطانيا، واليوم هي تستقل عن فيروس كورونا.

وتحدث الرئيس عن “عظمة” الولايات المتحدة وشعبها وتضحيات جنودها قائلًا: “نحن أمة عظيمة.. أقوى فكرة في تاريخ العالم. نحن لا نعمل على دفن الأخطاء بل نواجهها ونعمل على إيجاد الحلول لها”. متوعدًا بأن “نرى أفضل مستقبل لأمريكا”.

وأشاد بـ”العمل الجبار الذي قام به العاملون في القطاع الصحي”، لكنه استدرك قائلًا: “لا نريد أن نعود إلى ما كنا قبل سنة”.

يشار إلى تاريخ “عيد الاستقلال” يعود إلى توقيع الآباء المؤسسين للبلاد على إعلان الاستقلال في 4 يوليو من عام 1776. وتخليدًا لهذه المناسبة، يحتفل الأمريكيون بتنظيم الاستعراضات، وإطلاق الألعاب النارية، وإقامة الحفلات الموسيقية والأنشطة الاحتفالية الأخرى.