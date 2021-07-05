مفاجأة أذهلت السودانيين.. عمر البشير ابتلع شاحنات #مايكل_جاكسون

كشفت تقارير إعلامية سودانية أن نظام المخلوع عمر البشير ابتلع 120 شاحنة تبرع بها المغني الأشهر عالمياً مايكل جاكسون للشعب السوداني.

وكشف تحقيق حول خصخصة النقل الميكانيكي عن فساد كبير صاحب العملية، وأشار إلى تصرف حكومة الإنقاذ في عدد 120 شاحنة كبيرة تبرع بها الفنان الأمريكي الشهير الراحل مايكل جاكسون دعما منه للسودان.

وأفادت مصادر رسمية أنه تمت خصخصة النقل الميكانيكي لغرض دخول أول دفعة من عربات “الأجرة” استوردها نافذون في الحكومة البائدة من كوريا دون الرجوع إلى السلطات بالنقل الميكانيكي.

وقالت ذات المصادر، قامت الحكومة بحل النقل للخروج من ورطة الصفقة المشبوهة، مبينة أن العربات وقتها كانت مكدسة في ميناء بورتسودان دون شهادات وارد.