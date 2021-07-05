ارتفاع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 188.70 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السوق السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، وسط ترقب لبداية تعاملات الأسبوع في أسواق الذهب العالمية اليوم.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 215.66 ريال سعودي (57.50 دولار)، مقارنة بـ 215.45 ريال سعودي (57.45 دولار) خلال تعاملات أمس.\

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في المملكة والمنطقة – عند 188.70 ريال ( 50.32 دولار)، مقارنة بـ 188.52 ريال ( 50.27 دولار) أمس.

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 161.75 ريال (43.13 دولار) مقارنة بـ 161.59 ريال (43.09 دولار) أمس الأحد.

فيما سجل جرام الذهب عيار 14، نحو 125.80 ريال (33.54 دولار) مقارنة بـ 125.68 ريال (33.51 دولار) أمس.

وعالميًا، ارتفع الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1794.36 دولار للأوقية (الأونصة). وأضافت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.02% إلى 1794 دولارًا.