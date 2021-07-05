تعرف عليها: توصيات لجنة المسابقات لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصاية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021 ودوري أبطال آسيا 2021

صادق المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على توصيات لجنة المسابقات لإعادة جدولة مباريات الأدوار الإقصاية في كأس الاتحاد الآسيوي 2021 ودوري أبطال آسيا 2021 (اعتباراً من الدور ربع النهائي)، لتقام من جولة واحدة بدلاً من من مباراتي ذهاب وإياب.

وجاء هذا القرار بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة على السفر في مختلف أرجاء القارة، حيث وافق المكتب التنفيذي على تقليل سفر الأندية المشاركة، مع الالتزام بحماية صحة وسلامة جميع اللاعبين والفرق والمسؤولية وكافة أطراف اللعبة.

وقد صادق المكتب التنفيذي على مقترح إقامة ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا بنظام التجمع لمنطقتي الشرق والغرب، ووافق على فتح باب تقديم الطلبات للاتحادات الوطنية من غرب آسيا، لاستضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2021 من جولة واحدة، حيث تم تعديل موعد النهائي ليقام من جولة واحدة يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر (بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).

وفي ذات الوقت أخذ المكتب التنفيذي التأثيرات التي تفرضها ظروف الجائحة على كأس الاتحاد الآسيوي 2021، رغم كل الجهود التي تقوم بها كافة الأطراف المعنية من أجل استكمال مباريات دور المجموعات بنظام التجمع.

ولهذا، ومن أجل مواجهة أي تحديات إضافية ، ولضمان الالتزام باستكمال كأس الاتحاد الآسيوي 2021، فقد وافق المكتب التنفيذي على إبقاء هيكل البطولة كما هو بحسب توزيع المناطق.

وقرر المكتب التنفيذي استكمال البطولة سواء على مستوى المباريات أو المجموعات، وفي ذات البطولة فقد تقرر أن أي مباراة يتعذر إقامتها في مختلف المراحل بسبب ظروف ناشئة عن تأثيرات جائحة كوفيد-19 فإنه سيتم إلغاءها، وسيتم اعتبار هذا الإلغاء بسبب الظروف القهرية.

من جهة أخرى المكتب التنفيذي المصادقة على روزنامة مسابقات الأندية لعام 2022 في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.

وتم الأخذ بعين الاعتبار استمرار وجود المخاطر وعدم اليقين، وكذلك لضمان منح الأندية المشاركة الفترة الكافية للاستعداد، ولذلك تقرر الاستفادة في موسم 2022 من النجاح الكبير والتنظيم الآمن لمسابقات الأندية عامي 2020 و2021.

وبالتالي، فقد تقرر الاستمرار بإقامة دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2022 بنظام التجمع، وتقام مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة فقط مثل النسخة الخالية.

وفي ضوء التغييرات على برنامج ونظام المباريات، فقد قام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بمراجعة نظام احتساب تصنيف الأندية لعامي 2021 و2022، حيث يمكن الاطلاع على النظام هنا.

البرنامج الجديد لدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي 2021 و2022:

دوري أبطال آسيا 2021

ربع النهائي (جولة واحدة)

الغرب: 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الشرق: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021

قبل النهائي (جولة واحدة)

الغرب: 19 تشرين الأول/أكتوبر

الشرق: 20 تشرين الأول/أكتوبر

النهائي (جولة واحدة)

23 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

* لن يكون هنالك أي تغيير على مباريات دور الـ16

** تقام مباريات الدورين الربع نهائي وقبل النهائي لمنطقتي الغرب والشرق من جولة واحدة بنظام التجمع.

*** المباراة النهائية ستقام في منطقة الغرب

كأس الاتحاد الآسيوي 2021

– قبل نهائي الغرب (جولة واحدة)

20 و21 أيلول/سبتمبر 2021

– نهائي الغرب (جولة واحدة)

20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

– نهائي منطقة الوسط (جولة واحدة)

25 آب/أغسطس 2021

– قبل نهائي المناطق (جولة واحدة)

21 و22 أيلول/سبتمبر

– نهائي المناطق (جولة واحدة

20 تشرين الأول/أكتوبر 2021

– النهائي

5 تشرين الثاني/نوفمبر 2021

لن يكون هنالك تغييرات على مباريات قبل نهائي ونهائي منطقة آسيان

** تقام مباريات قبل نهائي ونهائي منطقة الغرب ونهائي الوسط وقبل نهائي ونهائي المناطق من جولة واحدة، ويقام قبل نهائي كل منطقة على أرض الفريق الذي كان من المقرر أن يستضيف مباراة الإياب بحسب نظام البطولة، أما مستضيف نهائي المنطقة وقبل نهائي ونهائي المناطق فيتم تحديده بحسب قرعة الأدوار الإقصائية، وتقام المباراة النهائية على أرض الفريق المتأهل من منطقة الغرب.

دوري أبطال آسيا 2022

– الدور التمهيدي الأول

الغرب: 15 آذار/مارس 2022

الشرق: 1 آذار/مارس 2022

– الدور التمهيدي الثاني:

الغرب: 5 نيسان/أبريل 2022

الشرق: 8 آذار/مارس 2022

– الدور التمهيدي النهائي:

الغرب: 20 نيسان/أبريل 2022

الشرق: 15 آذار/مارس 2022

– دور المجموعات (بنظام التجمع، دوري من مرحلتي ذهاب وإياب)

الغرب: 10-26 أيار/مايو 2022

الشرق: 15 نيسان/أبريل – 1 أيار/مايو 2022

– دور الـ16 (جولة واحدة)

29-31 آب/أغسطس 2022

– ربع النهائي (جولة واحدة)

12-14 أيلول/سبتمبر 2022

– قبل النهائي (جولة واحدة)

11-12 تشرين الأول/أكتوبر 2022

– النهائي (مباراة واحدة تقام في منطقة الشرق)

29 تشرين الأول/أكتوبر 202

كأس الاتحاد الآسيوي 2022

– الدور التمهيدي الأول

الغرب والجنوب: 5 نيسان/أبريل 2022

آسيان والوسط والشرق: 12 نيسان/أبريل 2022

– الدور التمهيدي النهائي

الغرب والجنوب: 19 نيسان/أبريل 2022

آسيان والوسط والشرق: 17 أيار/مايو 2022

– دور المجموعات (3 مباريات لكل فريق، دوري من مرحلة واحدة، بنظام التجمع)

الغرب والجنوب:

18-24 أيار/مايو 2022

آسيا والوسط والشرق:

24-30 حزيران/يونيو

– قبل نهائي الغرب (جولة واحدة)

5-6 أيلول/سبتمبر 2022

نهائي الغرب (جولة واحدة)

4 تشرين الأول/أكتوبر 2022

– قبل نهائي آسيان (جولة واحدة)

9-10 آب/أغسطس 2022

– نهائي آسيان (جولة واحدة)

23-24 آب/أغسطس 2022

– نهائي الوسط والجنوب (إن وجد)

16-17 آب/أغسطس 2022

– قبل نهائي المناطق (جولة واحدة)

6-7 أيلول/سبتمبر 2022

– نهائي المناطق (جولة واحدة)

5 تشرين الأول/أكتوبر 2022

– النهائي:

22 تشرين الأول/أكتوبر 2022