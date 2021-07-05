النصر يحدد شرطه للاستغناء عن البريكان

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن إدارة نادي النصر اشترطت الحصول على مبلغ 10 ملايين ريال، مقابل بيع عقد مهاجم الفريق الأول فراس البريكان، لمن يرغب في الحصول على خدماته.

وبحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية فإن الإدارة لا تمانع إعارة البريكان لموسم واحد، مقابل دفع مبلغ مالي مجز، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد معه.

وأضافت: الفتح هو النادي الوحيد الذي تقدم بخطاب رسمي لإدارة النصر لضم البريكان بنظام الإعارة”.

وتستهدف إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، حل جميع أزماتها المالية، والاستقرار على القوام النهائي للفريق، الذي سيخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.

وخاض البريكان مع نادي النصر خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي، 15 مباراة، منها مباراتان ضمن التشكيل الأساسي، وسجل فيها هدفين.

ويستعد النصر للدخول في معسكر خارجي في بلغاريا، بداية من 10 يوليو الجاري، على أن يعود الفريق مطلع أغسطس المقبل، استعداداً لخوض منافسات الدوري السعودي.

وكان “العالمي” عقد صفقتين قويتين هذا الموسم، بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، القادم من بشكتاش التركي.