تنفيذ عدة مشاريع تطويرية وتنموية في المشاعر المقدسة للاستفادة منها خلال حج هذا العام

في إطار حرص الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثلة بذراعها التنفيذي شركة “كدانة” للتنمية والتطوير وضمن نطاقها المكاني وريادتها الاستثمارية لإدارة الاصول والمنشآت والخدمات على تطوير المشاعر المقدسة.

نفذت “كدانة” عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للإستفاده منها وتشغيلها في موسم الحج، وهي كالتالي:

-مشروع تنفيذ مخيم نموذجي على مساحة 3800م2 والذي يشتمل على مخيم ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وجاء هذا المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزي يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة.

-إنشاء (7) مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن وضمن إطار الاستخدام الأمثل لموسم الحج وحسب معايير ومواصفات السلامة والوقاية.

وأشارت “كدانة” بأنه يصل نسبة إستخدام من (٢٠-٣٠) حاج لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعتبر هذه الحزمة الثالثة عشر من المرحلة الأولى والتي تم تحديدها بناءاً على عدة معايير من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية والأخذ كثافات الحجاج.

يأتي ذلك حرصا من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ممثله في شركة كدانة المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة لإنفاذ توجهات المملكة في إعمار المشاعر المقدسة التي عهدت على تسخير كافة الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن، ولما تصبو له “كدانة” برؤية طموحة لتطوير المشاعر المقدسة بحلة تنموية مستدامة وبيئة جاذبة لرحلة ميسرة وتجربة ثرية مفعمة بروح الضيافة.