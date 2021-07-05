“المرور”: وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث “شاحنة محايل عسير”

باشرت إدارة مرور منطقة عسير، إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، اليوم الإثنين، والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين.

وقال المرور السعودي عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أنه اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

يشار إلى أن محافظة محايل عسير، شهدت اليوم، حادث مروع تسبب به قائد شاحنة محملة بالبراميل، بعدما فقد السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية في حي الضرس، ما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.