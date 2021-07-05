إنقاذ حياة طفلين «سياميين» بمكة

نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بتجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ “توأم سيامي” وصلا إلى المستشفى كـ”حالة إنقاذ حياة”.

وقالت استشاري عناية مركزة حديثي الولادة الدكتورة فايزة السلمي، إنه تم قبول حالة التوأم على أنها “إنقاذ حياة” من أحد المستشفيات الخاصة في مكة، مشيرة إلى أن فور وصول الطفلين تم التعامل مع الحالة.

وأضاف أن الطفلين يتشاركان في منطقة “الصدر والبطن” ولهما رأسين وساقين وثلاث أذرع، لافتة إلى أن الفحوصات مازالت مستمره للاطمئنان والتأكد من صحتهما.

من جانبه، ثمن المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور عطية الزهراني جهود الفريق الطبي، مؤكداً صعوبة التعامل في مثل هذه الحالات والتي تعد تحديا كبيرا لهذا الصرح الكبير.

من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور هلال بن هلال المالكي سعي مستشفى الولادة والأطفال إلى تقديم أفضل رعاية صحية في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة. وأكد “المالكي” نجاح إنقاذ حياة التوأم بلا مضاعفات وكل ذلك يعكس مستوى الخدمات الطبية التي تتميز وتنفرد به ولادة مكة.