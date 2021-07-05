حريق ضخم يضرب العاصمة الإيرانية طهران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حريقا واسع النطاق، اندلع في مدينة كرج جنوب العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة “اعتماد” الإيرانية، مساء الاثنين، فإن حريقاً واسع النطاق اندلع على الطريق السريع الذي يربط مدينة كرج بالعاصمة .

ويعد هذا الطريق هو أحد الطرق السريعة في طهران التي تربط محافظة طهران بمدينة كرج عاصمة محافظة البرز الواقعة شمال البلاد.

من جهتها لم تعلن السلطات الإيرانية بعد عن أسباب الحريق، والمكان الذي اندلع فيه، فيما لم تتضح بعد حجم الخسائر.

يذكر أن الحرائق الغامضة تتكرر في عدة مواقع ومنشآت صناعية، خلال الأشهر الماضية.

كما طالت الحرائق أحد الّلنشات التجارية الخشبية بمرفأ “بهمن”، ومصنع للزوارق في ميناء بوشهر جنوبي البلاد.