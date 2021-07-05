بريطانيا: إلغاء إجبارية #الكمامات والعمل عن بعد بحلول 19 يوليو

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن حكومته تخطط القيود المتعلقة بأغطية الوجه اعتبارا من 19 يوليو الجاري، حيث سيكون الأمر متروك للأفراد لتقرير ما إذا كانوا سيرتدونها أم لا.

وقال جونسون، إن الحكومة قررت إعادة فتح جميع الأعمال التجارية المتبقية بما في ذلك النوادي الليلية اعتبارا من 19 يوليو بدون قيود على السعة.

فيما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن الحكومة ستخفض الفاصل الزمني لجرعة اللقاح من 12 أسبوعا إلى 8 أسابيع لمن هم دون الأربعينيات.

يأتي ذلك فيما سجلت بريطانيا 27 ألفا و334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، و9 حالات وفاة.