تدمير 4 أطقم وإسقاط  مسيرة حوثية بمحافظة البيضاء

أعلن الجيش اليمني عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وإسقاط طائرة مسيرة إيرانية في محافظة البيضاء.

وبحسب ما أعلنه المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، تحقق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأضاف أنه تم مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا ، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

وأكد أن قوات الجيش مستمرة في دحر المليشيات الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها: الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دومان.