نجاح الفحوصات الطبية لأمير الكويت.. ورسالة اطمئنان للمواطنين والمقيمين

أعلن الديوان الأميري بالكويت أن نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تلقى اتصالا من الأمير الشيخ نواف الأحمد مساء اليوم، حيث حمل خلاله تحياته لإخوانه الشيوخ وأعضاء الحكومة ومجلس الأمة ولأبنائه وبناته المواطنين الكرام والمقيمين على أرض الوطن العزيز.

وبعث أمير الكويت برسالة طمأنينة على سير الفحوصات الطبية المعتادة التي أجراها والتي تكللت بالتوفيق والنجاح وأنه سيواصل استكمال هذه الفحوصات.

من جهته أعرب نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن بالغ شكره وتقديره للأمير الشيخ نواف الأحمد على هذه المبادرة الكريمة التي أثلجت صدور المواطنين الكرام والمقيمين بالبلاد.