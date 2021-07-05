تعرض لعملية طعن.. محاولة اغتيال فاشلة لفنان يمني بصنعاء

بالتزامن مع حرب حوثية واسعة على الفن والفنانين ومنع وتحريم الأغاني، تعرض الفنان اليمني شهاب الشعراني، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال في منزله بالعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وبحسب منشور للفنان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فإن شخصا جاء إلى منزله طالبا التصوير معه، وفور التقائه بالشخص المجهول قام الأخير بطعنه 4 طعنات مميتة بخنجر حاد في رقبته .

وأضاف الشعراني أنه عندما وجدني أقاوم، لمح الناس في الشارع تجري نحوي للإمساك به، منوها أن عددا من جيرانه ألقوا القبض على الشخص المهاجم، وتم تسليمه إلى قسم الشرطة.

على الفور تم نقل الشعراني إلى مستشفى في صنعاء لتلقي العلاج عقب الطعنات التي تعرض لها في محالة الاغتيال.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان أو تعليق من قبل سلطات الحوثي، غير أن مصادر إعلامية ربطت محاولة الاغتيال بحملة التحريض الممنهجة التي تشنها قيادات حوثية ضد الفن والفنانين في مناطق سيطرتها، خاصة في العاصمة المختطفة صنعاء.