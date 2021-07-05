الأكبر في تاريخ النظام ..  احتجاجات عمالية تضرب 10 محافظات بإيران

في احتجاجات وصفت بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ النظام الإيراني، انطلقت إضرابات عمالية واسعة في قطاعات صناعية مهمة ك النفط والبتروكيماويات.

الاحتجاجات تطالب برفع رواتب الموظفين وتسديد المتأخرات وإعادة المسرحين للعمل.

وتستمر هذه الإضرابات منذ أسبوعين وبدأت تتوسع بشكل كبير وتشمل شركات الطاقة الكبرى في ١٠ محافظات.

وقد انطلقت الاحتجاجات قبل ساعات في محافظة مازندران في شمال إيران، إضافة إلى احتجاجات في ميناء غز.

وعن الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار في إيران، أفادت وكالة أنباء تسنيم ، أنه وفقاً للإعلان عن الوحدات الإنتاجية ، ارتفع سعر المكرونة رسمياً بنسبة 70٪ .

وبحسب التقرير فقد ارتفع سعر 700 جرام من المكرونة من 8600 تومان إلى 13900 تومان.