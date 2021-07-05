انتبه.. يمكنك مشاهدة قوس قزح يزين سماء المملكة في هذا التوقيت

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة إن فصل الصيف فترة مثالية لرؤية واحدة من الظواهر الجوية الجميلة عبارة عن حلقات ملونه مثل قوس قزح حول الشمس تسمى “الاكليل” مرئية بالعين المجردة تظهر عندما تكون الظروف الجوية مناسبة كما يظهر في الصورة في وقت سابق بسماء السعودية مدينة جدة.

الإكليل يتشكل داخل الغلاف الجوي للأرض عند انحراف الضوء حول قطرات الماء ذات الحجم المتماثل في سحابة متداخلة ولكنها شفافة في الغالب، ونظرًا لأن الضوء يتكون من ألوان مختلفة له أطوال موجية مختلفة، فإن كل لون ينحرف بشكل مختلف.

يعتبر الإكليل واحدة من الظواهر الجوية القليلة التي يمكن رؤيتها بسهولة بالعين المجردة بسبب الماء في الغلاف الجوي للأرض ويختلف تمامًا عن الإكليل الشمسي الموجود باستمرار حول الشمس – والذي يبرز أثناء الكسوف الكلي للشمس.

غالباً تتسبب قطرات الماء في الغيوم الرقيقة بحدوث معظم ظاهرة الاكليل الجوية ولكن يمكن لحبيبات الطلع “اللقاح” أن تقوم بنفس الأمر، ولكن حلقة الإكليل التي تشكلها حبيبات الطلع تكون أصغر حجما ولكن في المقابل تكون متعددة الألوان.