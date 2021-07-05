إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني لسد النهضة.. والقاهرة ترفض

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري خطاباً رسمياً من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة.

وفي المقابل، وجه وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الإحادي، الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.