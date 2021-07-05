عليها شعار حزب الله اللبناني.. 8 شاحنات من العراق في طريقها للبنان

أفادت مصادر مطلعة أن تعزيزات قادمة من العراق لصالح حزب الله اللبناني.

وبحسب ما تم تداوله فإن قافلة مكونة من ثماني شاحنات عبرت من مدينة تدمر قادمة من العراق في طريقها إلى لبنان.

وفي التفاصيل فإن الحاويات مجهولة المحتوى ويرافقها ست عربات عسكرية مزودة برشاشات دوشكا وعشرات العناصر الذين يرتدون بزّات عسكرية عليها شعار حزب الله.

ويتداول ضباط بالنظام السوري في تدمر أحاديث حول محتويات الشاحنات مرجحين أن يكون بداخلها شحنات من الأسلحة النوعية القادمة من إيران إلى حزب الله، نظراً لحجم الاستنفار الذي رافق عبور القافلة.