قيادات الحوثي تفضح نفسها على فضائيات المليشيا حول تقسيم الغنائم

خرجت صراعات قيادات الحوثي المتمردة في اليمن، إلى العلن، بل وصلت إلى الشتم والسب على الهواء مباشرة.

وتحول التنافس الخفي على النفوذ والسلطة إلى صراع محموم على أرض الواقع وفي الإعلام، حيث تم تبادل الاتهامات المتبادلة بالفساد على القنوات الفضائية التابعة للمليشيا.

وبحسب ما ذكرته وكالة يمن للأنباء فقد ظهر القيادي الحوثي، “عادل المتوكل” الذي فرضته المليشيات رئيسًا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء، بتصريحات لاذعة يكشف فيها فساد القيادي الحوثي “صالح الشاعر”.

وأضافت أن المتوكل ظهر بشكل غير مباشر في حديث لبرنامج “قابل لنقاش” على قناة اليمن اليوم، التي يسيطر عليها الحوثيون، مؤكدا أن ما يسمى بـ”الحارس القضائي” القيادي الحوثي “صالح الشاعر” يختلس أموال جامعة العلوم ويمارس فسادا ومخالفات قانونية.

وكان “الشاعر” قد اتصل بالمتوكل السبت الماضي، ووجه له الشتائم بسبب تصريحاته التي تحدث فيها عن تجاوزات الحارس القضائي والفساد الذي يمارسه في الجامعة.

وأفادت الوكالة أن صالح الشاعر وجّه قناة اليمن اليوم بحذف بعض الأجزاء من الحلقة الساخنة التي كشفت الخلافات الحادة التي تضرب صفوف المليشيات