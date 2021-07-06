حالة_الطقس: هطول أمطار رعدية بمكة وجازان وعسير والباحة #صباح_الخير

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران وعسير وجيزان والباحة ومكة المكرمة ونشاط لرياح سطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.