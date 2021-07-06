ارتفاع أسعار النفط.. و”برنت” عند 77.49 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع متابعة التطورات في السوق بعدما قرر تحالف “أوبك+” أمس إلغاء الاجتماع الوزاري لكن دون تحديد موعد جديد للاجتماع المقبل.

وأخفق التحالف في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل بعدما انعقد اجتماعًا مشترك على مدار ثلاثة أيام.

وأفادت التقارير قبل إلغاء الاجتماع أن “أوبك+” تخطط لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا بدءًا من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وقال “توشيتاكا تازاوا” المحلل لدى شركة تداول السلع “Fujitomi” إن التوقعات بألا تضيف “أوبك+” مزيدًا من المعروض للأسواق بدءًا من أغسطس قدمت الدعم للأسعار أمس الإثنين، لكن المستثمرين غير مهتمين بالتحرك في أي اتجاه من تلك المستويات نتيجة حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الفعلية من جانب أعضاء المجموعة في الشهر المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر 0.4% إلى 77.49 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 2.1% مسجلة 76.71 دولار للبرميل.