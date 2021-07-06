مفاجأة… اختراق حسابات 500 ألف مستخدم من مناصري ترامب

تعرض موقع “GETTER”، للتواصل الاجتماعي، الذي أطلقه جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، للاختراق، بعد فترة وجيزة من إطلاقه وانضمام أكثر من 500 ألف مستخدم به.

وقال ميللر: “تم الكشف عن المشكلة وتم إغلاقها في غضون دقائق وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين”، خلال رده على سؤال حول الأمن على وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، مشددا على أن الوضع تم تصحيحه.

وتعدالمنصة بديل للمنصات الكبرى بعد حظر ترامب من فيسبوك وتويتر حتى عام 2023 إثر التمرد في مبنى الكابيتول نحو 500 ألف مستخدم حول العالم سجلوا في المنصة فور إطلاقها.

وكان الموقع الجديد أعلن منذ تدشينه أن هدفه تحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي ومحاربة ثقافة الإلغاء والدفاع عن حرية التعبير.

الجدير بالذكر، أنه تم حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل دائم من موقع تويتر وبقي حسابه معلق في فيسبوك وانستغرام حتى عام 2023 على الأقل، كم قررت شركة ألفابت حظر حسابه على منصة يويتوب حتى تقرر الشركة أن خطر العنف قد انخفض.