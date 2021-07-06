ماهي أسباب انتفاخ “فيلر الشفايف” بعد لقاح كورونا.. الصحة تجيب

ارجعت وزارة الصحة، حدوث انتفاخ في منطقة «فيلر» الشفايف بعد تلقي لقاح كورونا،لارتفاع مناعة الجسم، موضحا أن هذا الانتفاخ يزول خلال عدة أيام.

وأضاف حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- أنه «حسب الدراسات التي تم نشرها مؤخرا، فإنه بعد الحصول على اللقاح من الممكن حدوث انتفاخ في منطقة الفيلر، ويعود ذلك لارتفاع المناعة ضد أي جسم غريب (الفيلر)، وتكون هذه الحساسية موضعية غير شديدة و تزول خلال عدة أيام».

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أنه لا يعتقد أن اللقاح يشكل خطرا على الرضاعة الطبيعية، ويوصى بإعطاء اللقاح للمرضعات إذا لم يكن لديهن موانع للتطعيم لغلبة الفائدة المرجوة على الضرر المحتمل