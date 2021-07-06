لـ 213.300 باحث عن عمل.. توطين 20 مهنة خلال العام الحالي

سيتم توطين 20 مهنة خلال العام الحالي، ليبلغ إجمالي الفرص الوظيفية المتوقعة لقرارات التوطين 213.300 باحث عن عمل، بحسب تصريحات وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لتنمية فرص العمل المهندس بدر الجارد.

وكشف الجارد، أن من بين الوظائف والمهن التي سيتم توطينها خلال العام الحالي 20 مهنة، إضافة إلى القرارات الـ6 التي أطلقها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس الأول (الأحد)، إلى جانب 6 قرارت توطين سابقة ليكون إجمالي وظائف ومهن التوطين المستهدفة 32 وظيفة ومهنة.

وبين المهندس الجارد أن الوظائف الـ20 تشمل مهن قطاع الأجهزة الطبية، ومهنا مستحدثة في القطاع الصحي، ومهن التسويق، ومراكز الاتصال، ومنافذ بيع 8 أنشطة، إضافة إلى توطين مهن الأشعة، ومهن العلاج الطبيعي، ومهن المختبرات، والمهن الإدارية المساندة، وتوطين في منطقة الرياض، وتوطين في منطقة الباحة، وتوطين في منطقة المدينة المنورة، وتوطين التأمين والحوالات، ومهن الطيران المرخصة، وقطاع الاستقدام، وقطاع الترفيه، وقطاع المترو، وقطاع الاستشارات، وقطاع الإعلام، والأنشطة الناشئة الجديدة. وأشار الجارد إلى أن إجمالي الفرص الوظيفية المتوقعة لقرارات التوطين تستهدف 213.300 باحث عن عمل.