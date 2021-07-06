المملكة تؤيد مقترحا ألمانيا بشأن اجتماعات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

شارك وفد المملكة العربية السعودية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته السابعة والتسعين المنعقدة خلال الفترة من 26 إلى 29 ذي القعدة 1442 هجرية الموافق من 6 إلى 9 يوليو 2021م في مدينة لاهاي.

وقد شدَد السفير العطية في كلمة له، على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل ومنها الأسلحة الكيميائية، وحث على تعزيز التعاون لحظر هذه الأسلحة ومنع انتشارها.

وأكد الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وانطلاقاً من موقفها الثابت أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي طرف وتحت أي ظرف من الظروف هو محل شجب واستنكار.

ورحب بالتقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية لمن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكداً إدانة المملكة لأي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف كان.

وأعرب وفد المملكة في ختام كلمته، عن دعمه وتأييده لمقترح وفد جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يدعو لتبني قرار للمجلس التنفيذي يسمح بعقد جلساته ودوراته في الظروف الطارئة عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو في مكان آخر في مدينة لاهاي.

ونوه بالتوقيت المواتي والمناسب للمقترح، على إثر ما خلقته جائحة كورونا (Covid-19) من ظروف استثنائية دفعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتبني إجراءات واحترازات تتلاءم مع هذه الظروف الاستثنائية، ولأنه مقترح يؤسس لآلية نظامية، ويسد فراغاً إجرائياً، لعقد المجلس التنفيذي في الظروف الطارئة، داعياً أعضاء المجلس التنفيذي لدعم المقترح واعتماده من خلال توافق الآراء، من أجل تيسير أعمال المجلس في الظروف الطارئة.