“إنفاذ” يشرف على مزادات في الرياض ومكة وجدة والدوادمي تستعرض 49 فرصة استثمارية

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” إقامة عدة مزادات حضورية وإلكترونية تتمثل في “مزاد أعالي الرياض” الذي يستعرض 16 فرصة استثمارية من عقارات تنوعت بين أراض سكنية وتجارية ودكاكين ومحال في مواقع متميزة بالمرقب والبطحاء وأم سليم والعمل والربوة بمساحات 23 ألف متر مربع و “مزاد مزايا جدة” الذي يستعرض 10 فرص استثمارية وهي عدة عقارات بمساحة 7 آلاف متر مربع و “مزاد ثروات مكة” الذي يستعرض 17 فرصة استثمارية تمثلت في أراض سكنية وتجارية بمساحة 67 ألف متر مربع و “مزاد الدوادمي” المقام على 6 فرص سكنية وزراعية بمساحة مليوني متر مربع.

وتستعرض المزادات الإلكترونية العديد من الفرص الاستثمارية للجهات المستثمرة وللمستثمرين من رجال الأعمال كما تتميز بسهولة المزايدة عليها والوصول لها من أي مكان بالإضافة إلى سهولة استكمال إجراءات البيع والشراء إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور. وتنفذ هذه المزادات تحت إشراف “إنفاذ” الذي يختص بالإشراف على أعمال البيع والتصفية المسندة له من الجهات القضائية أو الحكومية أو القطاع الخاص من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.