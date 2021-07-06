تنبيه من سفارة المملكة للمواطنين الراغبين في السفر إلى المغرب

أصدرت سفارة المملكة بالرباط، تنبيهاً للمواطنين السعوديين، سواء المطعمين أو غيرهم، الراغبين في السفر إلى المغرب.

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن صلاحية اختبارات (PCR) للمسافرين القادمين من بلدان اللائحة ( أ ) ستكون 72 ساعة بدلاً من 48، فيما تظل باقي الشروط المتعلقة باللائحة سارية المفعول، مشيرة إلى أن المواطنين القادمين من المملكة (اللائحة ب) يجب عليهم تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبية تقل صلاحيتها عن 48 ساعة.

وتابعت السفارة “أنه تم تصنيف المواطنين السعوديين القادمين من المملكة إلى فئتين، حيث سيتم إعفاء حاملي شهادة تثبت حصولهم على تلقيح بأحد اللقاحات المقبولة بالمغرب من الخضوع للحجر الصحي”.

وأضافت السفارة في بيانها: “أما الأشخاص غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا جرعات التلقيح، فسيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي مراقب لمدة 10 أيام على نفقتهم، في مؤسسات محددة من قبل السلطات المغربية مع إجراء اختبار (PCR) في اليوم التاسع”.