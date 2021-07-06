مصر ترفع أمر احتجاز سفينة “إيفر غيفن” وتسمح بإبحارها الأربعاء

أفادت وكالة “رويترز” بأن مصر رفعت أمر احتجاز سفينة “إيفر غيفن” التي عرقلت الملاحة في قناة السويس، وسمحت بإبحارها يوم غد الأربعاء.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة “إيفر غيفن” التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.

وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع الجهة المالكة للسفينة، لافتاً إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.

بدوره، أعلن ممثل عن ملاك سفينة “إيفر غيفن”، يوم الأحد، التوصل لحل مع هيئة قناة السويس. وقال إن هناك استعدادات مع هيئة قناة السويس للإفراج عن السفينة.

وكانت مصادر قد كشفت للعربية مؤخراً، أن مصر وقعت اتفاقا مبدئيا مع الشركة المالكة لسفينة “إيفر غيفن”، ستدفع بموجبه 540 مليون دولار تعويضاً لمصر.