وزير الرياضة: أكبر بعثة أولمبية سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في طوكيو 2020

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متابعات - الوئام

أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، أن أكبر بعثة أولمبية سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في طوكيو 2020.

جاء ذلك حسب ما أعلنه عبر حسابه على “تويتر”: بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من مولاي خادم الحرمين الشريفين، واهتمام ومتابعة سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – أكبر بعثة أولمبية سعودية في تاريخ الأولمبياد تتواجد في طوكيو 2020″.

وتضم أكبر بعثة أولمبية سعودية، 10 لاعبين يمثلون مختلف الألعاب هم: يوسف بوعريش، علي الخضراوي، حسين علي رضا، سعيد المطيري، طارق حامدي، سليمان حماد، محمود آل حميد، ياسمين الدباغ، مازن الياسين، سراج آل سليم.