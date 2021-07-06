“الحياة الفطرية” تكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن الأنواع الممنوع صيدها #عاجل

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل بخصوص صدور بيان من المركز بشأن الأنواع الممنوع صيدها خلال ورشة العمل الثالثة لمناقشة ضوابط الصيد البري المستدام في السعودية مع ممثلين من الجهات المعنية والصيادين والمهتمين.

وأكد المركز في بيان له اليوم، أنه لم يصدر بيان حول الأنواع الممنوع صيدها والوسائل المستخدمة والرخص، وأن ما طرح خلال الورشة يهدف للمناقشة واستطلاع آراء المشاركين والجمهور للخروج بأفضل الحلول المناسبة لجميع الأطراف والتي تحقق استمرار تراث الصيد، واستدامة الأنواع المحددة، وسلامة النظم البيئية.

وأوضح أنه سيتم إصدار بيان نهائي لتنظيم الصيد البري المستدام في المملكة حال الانتهاء من صياغة جميع الآراء والمقترحات.