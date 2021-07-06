“فلكية جدة”: الزهرة كـ”نجمة المساء” العربية

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن كوكب الزهرة عاد إلى سماء المساء يزين الأفق الغربي بعد غروب الشمس والانتقال نحو ظلمة الليل في ظهور متلألئ بالتأكيد باسم “نجمة المساء” ولمعانه في يوليو 2021 يبلغ (-3.9) وهو حاليًا أكثر سطوعًا 200 مرة من المريخ الموجود ظاهريا بالقرب منه.

الزهرة سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة وعند رؤيته من خلال تلسكوب متوسط يلاحظ أن قرصه في مرحلة الأحدب مضاء بنسبة 88% بنور الشمس في الوقت الحالي.

بعد فصل الصيف سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال بحلول شهر ديسمبر مع زيادة في حجم قرصة الظاهري، وفي النهاية سيضيع في وهج نور الشمس.

بشكل عام سيسطع كوكب الزهرة في أبهى حله في سماء بداية الليل لبقية هذا العام 2021، وسيصل إلى أقصى استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر 2021 ، ويكون في أعظم تألق له باعتباره “نجمة” المساء.

أما المريخ، على الرغم من كونه كوكبًا مسائيًا نظريا حتى أكتوبر 2021، فمن المحتمل أن يكون يختفي عن الأنظار بحلول أغسطس 2021، ففي ذلك الوقت يتوقع أن يطمس توهج شفق المساء الكوكب الأحمر.