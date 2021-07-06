27% من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية من نصيب المملكة

وفق رؤية تستهدف بناء المعرفة، أعلنت هيئة المكتبات عن توفير خدمة” إتاحة المخطوطات” عبر موقعها الإلكتروني.

وأضافت هيئة المكتبات بحسب فيديو نشرته الإخبارية أن المخطوطات ستكون متاحة للباحثين والمتصفحين والمهتمين بهذا المجال عبر موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

كما يهدف المشروع إلى التعريف بالمخطوطات النادرة من خلال منصة واحدة.

وتعتبر المملكة من الدول السبّاقة في جمع المخطوطات وترميمها، وحفظها وإصدار الفهارس الخاصة بها.

وتشير آخر الإحصاءات أن المملكة تمتلك 27% من مجموع المخطوطات العربية والإسلامية.

كما تمتلك مكتبات المملكة أقساما ومعامل لترميم وصيانة المخطوطات من خلال أحدث التقنيات.