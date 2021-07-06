محلل هولندي ينتقد المملكة.. و”أمرابط” يلقنه درسا قاسيا

لقن المغربي نور الدين أمرابط لاعب نادي النصر، المحلل الهولندي يوهان ديريكسين، درسا قاسيا، بعدما انتقد المملكة ووصفها بأنها لا تحترم حقوق الإنسان، وذلك خلال لقاء أذيع على القناة 6 الهولندية.

ودافع “أمرابط” عن السعودية بعدما استفزه “ديركسين”، قائلا: “أنا أعيش في هذه الدولة منذ زمن فهي بلد آمن للغاية ولطيف للعيش فيه، والمرأة تأخذ حقوقها كاملة، إنهم يفعلون ما يريدون”، واصفا حديث “ديركسين” بالسطحية والسذاجة.

وأضاف: “ليس لديك الحق في الحديث عن هذا، في السعودية يأتون أشخاص من دول العالم الثالث للعمل فيها ويكونوا سعداء لأنهم يكسبون المال نهاية الشهر، ويرسلون المال لأسرهم، وأحفادهم”.

وتابع: “إنها أمور سياسية، فأنا أريد أن أبتعد عن ذلك لكن أريد أن أقول بأن ما تقوله وما يقوله الكثيرون عن هذه البلد خاطىء”.