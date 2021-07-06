بلومبيرج: المملكة تدرس إصلاح نظام المعاشات التقاعدية .. ومد سن التقاعد

تدرس المملكة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، عن طريق مد سن التقاعد والمساهمة بشكل أكبر في إيرادات صندوق التقاعد.

و أكدت مصادر لـ “بلومبيرج” أن الحكومة تدرس مقترحات لزيادة سن التقاعد، و قالت المصادر إن ذلك قد يتطلب أيضا من العمال المساهمة بمزيد من رواتبهم لصالح المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تدير معاشات تقاعد القطاعين العام والخاص.

وأوضحت المصادر أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تفاصيل التغييرات وما إذا كان سيتم تنفيذها.

و قال مسؤولون سعوديون لـ “بلومبيرج” إن النظام الحالي (نظام المعاشات التقاعدية) غير مستدام. هذا مأزق يواجه برامج التقاعد في جميع أنحاء العالم حيث يرتفع متوسط الأعمار.

و يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للسعوديين 75 عاما، ورغم أن سن التقاعد الرسمي يبلغ 60 عاما للرجال والنساء، إلا أن الثلث يتقاعد مبكرا بعد العمل 25 عاما في القطاع الخاص أو 20 عاما في الخدمة المدنية.

ورداً على سؤال حول التغييرات المقترحة على نظام المعاشات، قالت المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن دمج صناديق التقاعد والتأمين في القطاعين العام والخاص الشهر الماضي “لن يؤثر على استحقاقات التأمين لعملاء التأمين، أو على المعاشات لعملاء التقاعد، أو النسب المئوية أو توريد اشتراكات كل صندوق، ولا عملياته أو معاملاته”.