النيابة العامة تحذر من توقيف أو سجن شخص بطريقة غير مشروعة وملاحقة المتسببين في ذلك

أعلنت النيابة العامة عن تلقيها لكافة البلاغات عن وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف، سواءً كان الإبلاغ مشافهة أو كتابة أو إلكترونياً وفقاً للقنوات المخصصة لذلك.

وأكدت أنه في ضوء ذلك سوف ينتقل عضو النيابة العامة المختص فور علمه ويُجري الموجب النظامي في هذا الشأن.

وناشدت المواطنين بأن كل من يعلم بوجود موقوف أو مسجون بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف بضرورة تبليغ النيابة العامة.

وأضافت أن عضو النيابة سيقوم بالإفراج عن السجين أو الموقوف فورا طالما جرى سجنه أو توقيفه بطريقة غير مشروعة.

كما أنه سيقوم بتحرير محضر بذلك، يرفع إلى الجهة المختص، لتطبيق ما تقضي به الأنظمة، في حق المتسببين في ذلك.