مخالفات بيئية تصل عقوبتها  لـ 30 مليون ريال والسجن عشر سنوات

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن عقوبات مغلظة بشأن المخالفات البيئية.

وأضافت أن العقوبة المغلظة ستكون بشأن المخالفات البيئية ، والتي تصل إلى (30) مليون ريال والسجن عشر سنوات أو بإحداهما.

وأوضحت أن المخالفات تشمل الاتجار بالكائنات الفطرية، المهددة بالانقراض ومشتقاتها ومنتجاتها أو قتلها أو صيدها.

كما تشمل العقوبة كل من كرر مخالفة قتل الحيوانات احية المحظور صيدها، أكثر من مرة خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى.

وتشمل العقوبات أيضا كل من يقوم بتكرار قطع الأشجار، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها أكثر من مرة خلال سنة من المخالفة الأولى.

وفي التفاصيل أيضا فإن العقوبات تطال كل من يقوم بإلقاء أو تصريف وسائط النقل البحري لأي من الملوثات الناتجة من مياه التوازن، وبقايا الحمولة والنفايات.

وتشمل العقوبات أيضا كل من يقوم بالتخلص من النفايات الخطرة، في الأوساط البيئية.