انخفاض أسعار النفط 2%

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات عند تسوية تعاملات الثلاثاء، مع فشل تحالف “أوبك بلس” في التوصل لاتفاق بشأن سياسة إنتاج الخام.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر تراجعًا بنحو 2.1% أو 1.64 دولار ليسجل 74.53 دولار للبرميل عند التسوية، بعد أن وصل إلى 77.84 دولار في وقت سابق من التعاملات.

كما هبط سعر عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 2.4% أو 1.79 دولار لتسجل 73.37 دولار للبرميل، متراجعًا من أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 76.98 دولار والمسجل خلال التعاملات.

وفشل الاجتماع الوزاري لتحالف “أوبك بلس” في الاتفاق على سياسة الإنتاج الجديدة بدءًا من أغسطس، إذ لم يتم تحديد موعد جديد للاجتماع، وذلك بعدما أفادت التقارير قبل الإلغاء بأن “أوبك+” تخطط لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا بداية من الشهر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وقال “وارن باترسون” رئيس استراتيجية السلع لدى “إي إن جي جروب” إن إبقاء “أوبك+” على مستويات الإنتاج دون تغيير في أغسطس هو عامل صعودي للأسعار من الناحية النظرية، لكنه يرى احتمالات ضئيلة لإبقاء الدول الأعضاء مستويات الإنتاج دون تغيير، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.