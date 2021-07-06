الألمانية: سلطان عمان يزور المملكة الأحد المقبل

يصل سلطان عمان هيثم بن طارق إلى مدينة نيوم الأحد المقبل في زيارة رسمية للمملكة تعد الأولى له خارج بلاده منذ تقلده منصبه في يناير 2020 خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وفدا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء سيرافق السلطان هيثم في زيارته التي تدوم يوما واحدا، ويستقبله خلالها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت المصادر “أن المحادثات السعودية العمانية ستتركز على تطورات الوضع على الساحة اليمنية في إطار استمرار الحراك الدبلوماسي المكثف من قبل سلطنة عُمان لحلحلة الأزمة اليمنية وفق توافقات إقليمية ودولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2014 وإجراء حوار مباشر بين الأطراف المتقاتلة، وكذلك دعم وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، ونتائج مفاوضات الملف النووي الإيراني، إلى جانب دفع مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات بما في ذلك سبل دعم الاقتصاد العماني”.