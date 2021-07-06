إيطاليا تقصي #إسبانيا بركلات الترجيح وتتأهل إلى نهائي #يورو2020 #ايطاليا_اسبانيا

أقصى المنتخب الإيطالي لكرة القدم نظره الإسباني من بطولة أوروبا 2020 ووصل إلى المباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح.

و سيطر التعادل الإيجابى على أحداث الأشواط الإضافية فى اللقاء المثير بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا ، ضمن مباراة نصف نهائى كأس أمم أوروبا “يورو 2020 “.

وظهر المنتخب الإسبانى أكثر خطورة من نظيره الإيطالى، ونجح فى هز شباك أحفاد الرومان، حينما أحرز كييسا الهدف الأول فى الدقيقة 59.

وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، نجح ألفارو موراتا فى خطف هدف التعادل فى الدقيقة 80، حيث إتجه الفريقين للأشواط الإضافية.

وفى الأشواط الإضافية لم يتمكن لاعبو الفريقين من خطف هدف الفوز مع بعض المحاولات على إستحياء ليتجه المنتخبين لركلات الترجيح.

وتقام المباراة على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن بحضور 60 ألف متفرج.

ويواجه الفائز من تلك المباراة في النهائي، المتأهل من المباراة التي ستجمع الدنمارك وإنجلترا غدًا الأربعاء.