النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار شخص نشر محتوى معلوماتي يثير التعصب القبلي والكراهية في المجتمع

أمرت النيابة العامة بالقبض على شخص نشر محتوى معلوماتي يثير التعصب القبلي و البغضاء والكراهية في المجتمع.

وبحسب ما أكده مصدر مسؤول في النيابة العامة فإنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تداول محتوى معلوماتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بمسلسل لإحدى القنوات الفضائية ينطوي على مضامين تبث التعصب القبلي وتنشر روح الكراهية والبغضاء بين أفراد المجتمع، وتنال من اللحمة الوطنية ووحدة النسيج المجتمعي، والإساءة للآخرين بكلام بذي وخارج على سياق الآداب العامة، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليه استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الاجراءات الجزائية وسرعة إحالته الى النيابة العامة.

وشدد المصدر على أن نشر ما يبث روح الكراهية والبغضاء ويثير التعصب القبلي المقيت عبر وسائل التواصل يعد مساسا بالنظام العام، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وتصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ولفت إلى أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للأنظمه وكل ما يشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية.