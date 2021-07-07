الدوري_الإنجليزي: الاعتماد على شهادة كورونا الموسم المقبل

ذكرت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ستواصل استكشاف إمكانية الحصول على شهادة فيروس كورونا لدخول الملاعب الموسم المقبل على الرغم من أن الحكومة ليس لديها خطط لجعلها إلزامية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.ايه ميديا” أن الشهادة، التي تفيد بتقديم إثبات بالتطعيم الكامل، أو نتيجة سلبية لاختبار للكشف عن الفيروس أو مناعة من من خلال تطبيق (إن.اتش.اس) الخاص بهيئة الخدمة الصحية البريطانية، يتم تجربتها في أحداث مثل ويمبلدون ويورو 2020 والتي تعد جزء من برنامج أبحاث الفعاليات التي تجريها الحكومة حالياً.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين أن الشهادة لن تكون إلزامية لأرتياد الأماكن في إنجلترا حيث يستعدون للعودة للسعة الكاملة بداية من 19 يوليو الجاري، لكن من المعروف أن الأندية الإنجليزية الكبرى بإمكانها استخدام النظام عندما يبدأ الموسم الجديد الشهر المقبل.

وانضمت الرابطة لتسع هيئات رياضية أخرى في أبريل الماضي لدعم شهادة فيروس كورونا باعتبارها “خياراً موثوقاً به” لتمكين الفتح الكامل للأماكن بمجرد تخفيف قيود فيروس كورونا.

وقال بيل بوش المدير التنفيذي للرابطة، في ذلك الوقت، إن الشهادة ستكون “عبئاً مقبولاً”، والبديل هو إقبال عدد قليل من الجماهير وفرض حظر على مشجعي الفرق التي تلعب خارج أرضها.

ولن تكون الشهادة الزامية، ولكن الرابطة ستكون حريصة على دراستها كوسيلة لضمان بقاء الملاعب مفتوحة بالكمال حتى لو ساء الوضع بسبب الجائحة في الخريف والشتاء.

ومن المقرر أن تقوم الحكومة بإصدار قرار نهائي بتخفيف القيود الاثنين المقبل.