موسكو: لا علاقة لنا بإختراق أنظمة الحزب الجمهوري الأمريكي

نفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة ما نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء عن قيام قراصنة روس باختراق أنظمة الحاسوب للجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي.

وقالت السفارة في بيان: ننفي بشدة هذه التلفيقات، ونؤكد أن الحزب نفسه نفى حقيقة وقوع هجوم إلكتروني، ولا يوجد دليل على حدوث الهجوم.

وأضافت: في هذا السياق، ندعو الصحفيين إلى استدعاء الأخلاقيات المهنية والتوقف عن توجيه الاتهامات.

وكانت وكالة بلومبرغ نقلت عن مصدرين مطلعين أن قراصنة تابعين للحكومة الروسية شنوا هجوماً على أنظمة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري الأمريكي الأسبوع الماضي.

وذكرت الوكالة أن قراصنة الحكومة الروسية يعتبرون جزءاً من مجموعة تعرف باسم إيه بي تي 29 أو كوزي بير، بحسب المصدرين.

وأضافت بلومبرغ أنه من غير المعروف ما هي البيانات التي اطلع عليها أو سرقها القراصنة.