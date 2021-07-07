كوبا أمريكا: الأرجنتين تواجه البرازيل في النهائي

أنقذ الحارس إميليانو مارتينيز ثلاث ركلات ترجيح ليقود الأرجنتين للفوز 3-2 على كولومبيا والتأهل إلى نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم ضد البرازيل بعد التعادل 1-1 عقب 90.

وتصدى مارتينيز، الذي حاول تشتيت لاعبي كولومبيا ببعض الكلمات قبل التنفيذ، لثلاث ركلات ترجيح من دافينسون سانشيز وييري مينا وإدوين كاردونا.

وسجل في المقابل ليونيل ميسي ولياندرو باريديس ولاوتارو مارتينيز لتتأهل الأرجنتين لمواجهة البرازيل صاحبة الأرض في إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو السبت المقبل.

وقال مارتينيز حارس الأرجنتين: لا أجد الكلمات، وصل المنافس بنا إلى ركلات الترجيح وكان السؤال يتعلق بالحظ، وكان المجد من نصيبي.

وحصل المنتخبان على فرص للفوز في مباراة عنيفة، وانتهت المواجهة بعد احتساب 46 خطأ وخروج البطاقة الصفراء عشر مرات.

وتتطلع الأرجنتين لحصد لقبها الدولي الأول منذ الفوز بكأس كوبا أمريكا في 1993، ومرة أخرى كان ميسي هو نجم منتخب بلاده حيث صنع هدفه الخامس في البطولة، إلى جانب تسجيل أربعة أهداف قبل ذلك.

وتلقى ميسي تمريرة من جيوفاني لوسيلسو واستدار بالكرة داخل المنطقة ثم مرر إلى زميله المهاجم لاوتارو مارتينيز ليسدد كرة أرضية ويتقدم للأرجنتين قبل مرور سبع دقائق من البداية.

وسددت كولومبيا مرتين في إطار المرمى قبل الاستراحة، بعد تسديدة من ويلمار باريو غيرت اتجاهها وجاءت في القائم، ثم ردت العارضة ضربة رأس من المدافع مينا بعد ركلة ركنية بعدها مباشرة.

وأدرك لويس دياز التعادل لكولومبيا بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة ليكمل هجمة مرتدة سريعة.

ولم تخسر الأرجنتين في 19 مباراة متتالية، حيث كانت الهزيمة الأخيرة أمام البرازيل في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019.

ومنتخب الأرجنتين آخر من ألحق هزيمة بالبرازيل عندما فاز في نوفمبر 2019 في مباراة ودية في السعودية بهدف ميسي.

ومنذ ذلك الحين، فازت البرازيل، التي اجتازت بيرو 1-0 في الدور قبل النهائي يوم الإثنين، في 12 مباراة وتعادلت مرة واحدة.