تركيا ترسل المرتزقة السوريين إلى أفغانستان

تفاوض تركيا مقاتلين سوريين معارضين لإرسال عدد منهم إلى أفغانستان، لحماية مطار كابل بعد انسحاب أمريكا وحلفائها.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، إن “هناك توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها سواء في عفرين أو مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، على إرسال مرتزقة من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابول، على غرار نقلهم إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ”.

وأضاف أن الأمر سيكون مختلف في هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد هؤلاء المرتزقة ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية، ومن المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر(أيلول) المقبل، كما ستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء المرتزقة السوريين لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابول والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية.

وأشارت مصادر بأن الجانب التركي يريد اللعب على القانون الدولي، بتسجيل هؤلاء المرتزقة ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابول حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي، وليس هناك نية لهؤلاء المرتزقة بالمشاركة بعمليات عسكرية ضد طالبان أو غيره، بل للأهداف آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أمريكي وحتى 3000 دولار.

وأوضح المرصد أن هذا الملف أي نقل المرتزقة إلى كابول، لايزال قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز.