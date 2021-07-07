ارتفاع أسعار النفط اليوم هامشيًا.. و “برنت” عند 74.62 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، هامشيًا ، إذ يتابع المستثمرون آخر التطورات في سوق الخام في ظل حالة عدم اليقين نتيجة إخفاق “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل.

ويرى الاستراتيجي لدى “يو بي إس” لإدارة الثروات “واين جوردن” أن تعليقات الأعضاء القياديين لدى “أوبك” تشير إلى أنهم من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق، كما يتوقع “جيه بي مورجان تشيس” حدوث ذلك واتفاق التحالف على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا حتى نهاية 2021، بحسب وكالة “بلومبرج”.

فيما حذر “جولدمان ساكس” من أن فشل محادثات “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج بدءًا من الشهر المقبل تتسبب في حالة عدم يقين بشأن مسار الإنتاج داخل المجموعة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم سبتمبر 0.1% إلى 74.62 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس 0.2% عند 73.54 دولار للبرميل.