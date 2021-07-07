قراصنة “الفدية” استغلت نقاط ضعف متعددة.. وبايدن يعلق: الأضرار “محدودة”

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه تلقي معلومات محدثة من فريق الامن القومي الخاص به أمس الثلاثاء بشأن الهجوم الشامل ببرمجيات الفدية الذي استغل نقاط ضعف متعددة لم تكن معروفة سابقاً في برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات الذي طورته شركة “كاسيا”.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بايدن قوله للصحافيين “يبدو أن الهجوم تسبب في أضرار محدودة للشركات الأمريكية”.

ويذكر أن قراصنة استغلوا نقطة ضعف لدى مزود الخدمة الأمريكي (كاسيا) لمهاجمة عملاء الشركة ببرنامج يعمل على تشفير البيانات ويطلب أموال فدية مقابل فك الشفرة.

وفي الغالب ما يعمل عملاء كاسيا أنفسهم كمزودي خدمة لشركات أخرى الأمر الذي أدى إلى تسلسل المشاكل على غرار ما يحدث مع قطع الدومينو.