الطوارئ الروسية تعلن اعتقال محتجز الرهائن داخل مصرف بمدينة تيومين.. فيديو

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن تعرُّض أحد فروع مصرف «سبيربنك» في مدينة تيومين بغرب سيبيريا للهجوم، واحتجاز 3 أشخاص كرهائن وفقًا لما ذكرته خدمات الطوارئ الروسية.

وأشارت الداخلية الروسية إلى أن المتورط في الهجوم طلب مالاً، وادعى أن بحوزته «شيئًا خطيرًا» في الحقيبة.

وأعلن متحدث باسم إدارة الطوارئ الروسية، عن اعتقال محتجز الرهائن، حسبما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وأشار المتحدث إلى أن المجهول كان يحتجز ثلاثة موظفين في البنك كرهائن، لكن السلطات الأمنية نجحت باعتقاله دون وقوع أي إصابات في الأرواح.

بدوره أعلن المحتجز في وقت سابق، أنه يحمل حقيبة تحتوي على “شيء خطير” وطالب بمبلغ من المال لإطلاق سراح كل الرهائن الموجودين في المصرف.